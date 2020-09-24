شكرا لبحثكم عن خبر ارتفاع حالات الشفاء.. مستجدات كورونا في اليمن بحسب اللجنة الوطنية العليا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم الأربعاء عن تسجيل حالة إصابة واحدة و (5) حالات شفاء جميعها من حضرموت
وبحسب اللجنة لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم
وبهذا يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (2029) منها (586) وفاة و(1245) تعافي.
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