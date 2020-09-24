شكرا لبحثكم عن خبر ”العواضي” يؤكد أن معركة مارب فاصلة و إدارتها بحاجة للإصلاح والفزعة وإيقاف معركة الحديدة وسقوط نهم والجوف وقانية ومديريات في مراد حول الوضع للأسوأ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد محافظ محافظة الجوف السابق اللواء حسين العجي العواضي، على أن معركة مارب فاصلة و إدارتها بحاجة للإصلاح والفزعة من التحالف العربي.

وأوضح في رسالة مفتوحة، وجهها الى لتحالف العربي والشرعية، نشرها على صفحته بالفيسبوك، و أطلع عليها " المشهد اليمني "، بأن معركة مأرب فاصلة، وهي أحد رهانات إيران الثلاثة خلال هذه المرحلة والمتمثلة في (سقوط مارب، فشل اتفاق الرياض، مجيء إدارة جديدة للبيت البيض).

وأضاف: "نحن في العام السادس لعاصفة الحزم والأمل.. وفي عام 2020 صار حالنا أسوأ من الأعوام التي قبله، خاصة بعد إيقاف معركة الحديدة وسقوط فرضة نهم والجوف وردمان وقانية ومديريات في مراد".

وجدد تأكيده على أن الوضع يحتاج اهتماما خاصا؛ إصلاح إدارة المعركة، وتنظيم صفوف أبناء مأرب، وفزعة في الدعم.

وفي حين أشاد بصمود قبائل مراد في صد مليشيا الحوثي، قال أن "معركة اليوم تشبه معركة مجزر؛ كسرتم وتشردتم ثم لميتم شعثكم وصفكم واستعدتم مكانتكم وتاريخكم".

واستدرك مخاطبا قبائل "مراد": "لكنكم إن كسرتم في هذه المرة وهذه المعركة، فسوف تستعبدون وتندثرون أنتم وقبائل المنطقة الشرقية خاصة وقبائل اليمن عامة".

ولفت إلى "إنه لا عذر للقابعين في منازلهم مهما كانت الأسباب والمبررات وقد أصبح الخطر يُداهم أرضكم وعرضكم.. انهضوا حتى لا تندموا حيث لا ينفع الندم.

وخاطب المنحازين إلى صف المليشيا الحوثية بالقول: هل تقبلون على أنفسكم وصمة عار في التاريخ؟ هل تدركون أنكم تستمدون قيمتكم عند الحوثيين من صمود ومنعة قومكم الذين لو انكسروا -وهذ لن يحدث بإذن الله وبإرادة الأبطال- ستُهانون وتذلون بطرق شنيعة وأنهم سيتعاملون مع غيركم من منتجاتهم وصنائعهم حتى ممن قاتلوهم.

وتشهد جبهات مارب، مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني المسنود برجال القبائل ومقاتلات التحالف العربي، من جهة والمليشيا المدعومة ايرانيا، من جهة أخرى، منذ أكثر من أربعة أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”العواضي” يؤكد أن معركة مارب فاصلة و إدارتها بحاجة للإصلاح والفزعة وإيقاف معركة الحديدة وسقوط نهم والجوف وقانية ومديريات في مراد حول الوضع للأسوأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.