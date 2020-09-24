شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد استقلاله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود اليوم أن تدخل النظام الإيراني في اليمن‬ شكل مصدرا لتهديد أمن المنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها العاهل السعودي أمام أعمال الدورة (الخامسة والسبعين) لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ــ عبر الاتصال ــ المرئي

وأضاف الملك سلمان أن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب المليشيات الحوثية التابعة له أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية.

وقال "إن تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب المليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدراً لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي"

وأشار الملك سلمان إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، وعدم تجاوبها مع جهود التهدئة وآخرها إعلان التحالف في شهر أبريل الماضي لوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمم المتحدة ولإتاحة الفرصة لتعزيز جهود مكافحة تفشي جائحة كورونا في اليمن، حيث إنها لا زالت مستمرة في استهداف المدنيين في اليمن والمملكة.

Advertisements

‏وأكد العاهل السعودي بأن المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد استقلاله من الهيمنة الإيرانية، مضيفا "نؤكد أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية، وستستمر في تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني الشقيق، كما سنواصل دعمنا لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216"

ولفت إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية وجه ضربات لتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن.