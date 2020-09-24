شكرا لبحثكم عن خبر معارك عنيفة.. الجيش الوطني يحرر مواقع في ميمنة صرواح وميليشيا الحوثي تترك أسلحتها خلفها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني الأربعاء من تحرير مواقع جديدة في جبهة صرواح وتحقق تقدما كبيرا في ميمنة جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير تبة الشايف ومحيطها بجبهة صرواح في معركة دارت منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الاربعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الوطني حرر مواقع مهمة في صرواح بعملية عسكرية خاطفة والمليشيا تتراجع إلى سوق صرواح.

وأكدت المصادر مصرع عدد من عناصر مليشيات الحوثي بينهم قيادي واحراق عربة تابعة للمليشيات الحوثية في جبهة صرواح

وأظهرت صور مجموعة من أسلحة الملييشا الحوثية التي تركتها خلفها بينها صواريخ محلية الصنع.