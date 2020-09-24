شكرا لبحثكم عن خبر بسبب أيوب طارش.. اعتداء حوثي على سائق دراجة نارية وبائع آيسكريم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإرهابية، قامت بالاعتداء ، صباح اليوم الأربعاء على سائق دراجة نارية، وبائع آيسكريم وأتلفت بضاعته، في مدينة ذمار، بسبب أغاني سبتمبرية ثورية للفنان أيوب طارش.

ووفقا لما نقلته وكالة "خبر" للأنباء، فإن مسلحين حوثيين أعتدوا، صباح اليوم الأربعاء، على بائع آيسكريم وأتلفوا بضاعته، بسبب فتح أغاني سبتمبرية للفنان أيوب طارش على مكبر الصوت الخاص بعربة البيع.

وأوضحت، أن المليشيات اعتدت على بائع الآيسكريم، وأتلفت بضاعته، وكسرت عربة البيع، في جولة المثلث القريبة من الاستاد الرياضي (مدينة الشهيد ذعفان الرياضية).

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وتابعت المصادر، أن المليشيات أعتدت أيضاً على سائق دراجة نارية، حاول الدفاع عن بائع الآيسكريم، إلا أنه ناله نصيبه من الضرب بأعقاب البنادق.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيات أعتدت على بائع الآيسكريم بسبب فتح أغاني الفنان الكبير "أيوب طارش" الثورية عبر مكبر الصوت الخاص بعربة الآيسكريم.

وتشهد العديد من مناطق الحوثيين فوضى أمنية عارمة، وتعسفات وابتزاز حوثية، منذ سيطرة العصابة على مؤسسات الدولة في أواخر العام 2014م.