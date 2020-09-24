شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل الحكم بالاعدام والسجن بتهم القتل والزنا والدياثة بحق قتلة ابناء الزنداني.. شاهد اول رد فعل للمدانين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اعترض المدانون في قضية مقتل الطفل رعد الزنداني واخته هنادي على حكم محكمة غرب إب والذي صدر اليوم الاربعاء بادانتهم بالقتل العمد .

وطالب المدانون من داخل قفص الاتهام باستئناف الحكم الصادر بحقهم وهو الاعدام رميا بالرصاص بتهمة قتل الطفل رعد الزنداني واخته هنادي , قائلين: " على أي حكم وعلى أي قانون".

وكان قد قضى الحكم بإدانة ياسر عبدالودود سعيد الشرعبي وسعيد عبدالودود الشرعبي في واقعة القتل العمد وجريمة الزنى والحكم بإعدامهما رميًا بالرصاص. وحكم القاضي، في حكمة بإدانة غدير الهبوب بواقعة التحريض على القتل والزنا والحكم عليها بالسجن لمدة عشر سنوات، كما أدينت غرام ناجي راجح بالتحريض أيضاً على القتل والدياثة والحكم عليها بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.

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وتضمن الحكم أيضاً مصادرة جميع المضبوطات المحرزة على ذمة القضية وهي السيارة الهيلوكس والهواتف النقالة لصالح الخزينة العامة للدولة ، واتلاف الرسائل المحرزة لدى النيابة التابعة للمتهمة غدير الهبوب.

وإلزام المدانين الأربعة بأضرار وخسائر التقاضي والدم " أربعة مليون ريال" بالزام كل واحد منهم بدفع مليون ريال لوالد المجني عليهم.

ويذكر أن هنادي الزنداني تعرضت وشقيقها الذي عثر على جثتيهما؛ للخنق في منزل زوجها على يد عمتها و أخت زوجها وشقيقين، بمنطقة الأكمة، بالمحافظة، قبل قرابة الشهر، لمعرفتها بوجود علاقه غير شرعية تجمع عمتها وأخت زوجها بشابين، و كانت شقيقة هنادي على علم بما دار آخر يوم في المنزل من حديث، وكانت على تواصل مكثف للأطمئنان على هنادي ورعد، وفي آخر محاولة أتصال كان هاتف هنادي مغلق، كررت المحاولة دون جدوى، أبلغت والدها فورا بالامر وقام بابلاغ الجهات المعنية وأنطلقت رحلة البحث عن هنادي ورعد.