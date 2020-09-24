شكرا لبحثكم عن خبر جرح في وقت سابق وعاد من مصر قبل شهرين.. استشهاد أحد الضباط العمالقة في الجيش الوطني في جبهة نهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتقى أحد أبطال الجيش الوطني شهيدا اليوم خلال معارك شرسة مع ميليشيا الحوثي في جبهة نجد العتق بمديرية نهم محافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري أن عقيل أبو العون ارتقى شهيدا في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.

وبحسب المصدر فإن أبو العون أحد ضباط لواء العمالقة في الجيش الوطني.

وأكد المصدر بأن أبو العون أحد الجرحى العائدين من جمهورية مصر بعد استكمال علاجه قبل شهرين من استشهاده.

ويسطر أبو العون نموذجا فريدا للمقاتل اليمني الحر الذي آثر قتال الميليشيا الحوثية على البقاء في بيته رغم إصابته السابقة. ويجدر الاشارة إلى أن جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى.

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