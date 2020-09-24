شكرا لبحثكم عن خبر أمير قطر يتحدث عن الحل الأمثل لحرب اليمن وضمان الوحدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الحل في اليمن لن يتحقق إلا بالحوار بين اليمنيين.

وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، أن الحرب في اليمن لا تزال تهدد المنطقة، مؤكدًا أن الحل يكمن بالحوار بين اليمنيين وضمان وحدة بلدهم.

وأضاف أمير قطر أن حل أزمة اليمن يتم بالتفاوض بين اليمنيين وفقا للحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وشن أمير قطر في كلمته هجوما لاذعا على إسرائيل مشددا على أن السلام معها يأتي مع إعطائها حقوق الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطين بحدود 67 ووقف تعنتها.