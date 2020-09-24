شكرا لبحثكم عن خبر المشتركة تنفذ عمليات نوعية في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دكت القوات المشتركة، تحصينات لمليشيات الحوثي الارهابية استخدمتها في استهداف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة،

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة؛ أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بالتزامن مع إستهداف مماثل للقرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية.

وأكد، أن القوات المشتركة رصدت تحصينات المليشيات وتمكنت من دكها واخماد مصادر النيران، بضربات مركزه، وذلك ردًا على خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية.

وكانت القوات المشتركة قد اخمدت، في وقت سابق، مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكينة في الدريهمي، وتمكنت من كسر محاولة تسلل للمليشيات في حيس وكبدتها خسائر فادحة.

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وفي ذات السياق، فككت فرق هندسية في القوات المشتركة، ألغاما وعبوات ناسفة متنوعة من مخلفات مليشيا الحوثي في مديرية حيس بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني.

وذكر مصدر بالفرق الهندسية أنهم قاموا بعملية مسح في قرية الحمينية بالمديرية تمكنوا خلالها من تفكيك 20 لغما أرضيا و6 ألغام فردية، وكذا إبطال مفعول 13 عبوة ناسفة مزودة بكاميرات حرارية، بالإضافة إلى نزع صواعق متفجرة نوع "تي إن تي".

جرت عملية التطهير لتمكين مواطنين، هجرتهم المليشيا قبل دحرها، من العودة إلى منازلهم والتنقل بأمان.

وتقوم الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة بعمليات تطهير مستمرة من الألغام، في المناطق المحررة جنوب الحديدة، سبق أن زرعتها المليشيا الحوثية الموالية لإيران، ونقل تلك المتفجرات لإتلافها في أماكن خالية من السكان.