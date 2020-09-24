شكرا لبحثكم عن خبر ”المونيتور” تكشف عن الرهانات الحوثية والسعودية في محافظة مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث موقع المونيتور في تقرير له عن الرهانات الكبير للحوثيين والسعودية في محافظة مأرب اليمنية التي تمر منذ شهرين بهجوم حوثي عسكري واسع النطاق لإنتزاع السيطرة عليها من قبل الشرعية اليمنية.

وأشار التقرير إلى معارك الحوثيين منذ ست سنوات للسيطرة على محافظة مأرب النفطية والتي تبعد 170 كيلومتر شرق العاصمة صنعاء، وتصاعد مواجهاتها للاستيلاء على المحافظة وانعكست من خلال ارسالها لأعداد هائلة من المقاتلين والمعدات العسكرية للتوغل.

ووصف التقرير معركة مأرب بأنها من أعنف المعارك التي شهددها اليمن لقي العديد من الشخصيات العسكرية التابعة لميليشيا الحوي مصرعهم إلى جانب عدد لا يحصى من المقاتلين .

وتطرق التقرير إلى مبررات الحوثي لهذا التصعيد من خلال مجموعة أراء طرحها لقيادات حوثية وصفت مأرب مركزاً للإرهاب باعتبارها مأوى لنشطاء القاعدة حد قولهم.

وتحدث التقرير عن الأهمية الإستراتيجية لمأرب كونها آخر معقل للحكومة الشرعية اليمنية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي بسقوطها سيمهد الطريق أمام حركة ميليشيا الحوثي نحو المحافظات الجنوبية كشبوة وحضرموت.

نص التقرير:

رهانات كبيرة في محافظة مأرب اليمنية بالنسبة للحوثيين والسعوديين

مر أكثر من شهرين منذ أن شن الحوثيون في اليمن هجومًا عسكريًا واسع النطاق على مأرب الغنية بالنفط ، الواقعة على بعد 170 كيلومترًا (106 ميلاً) شرق العاصمة صنعاء. يسعى الحوثيون إلى انتزاع السيطرة على هذه المحافظة الشمالية حيث فشلوا في بسط هيمنتهم على الإقليم أو الناس منذ استيلائهم على صنعاء اليمنية في سبتمبر 2014. على مدى السنوات الست الماضية ، كانت القوات الموالية للحكومة والسلطات القبلية تدير مأرب و الدفاع عنها ضد مقاتلي الحوثي المتحالفين مع إيران.

تصاعد عزم الحوثيين على الاستيلاء على مأرب. أرسلت الجماعة عددًا هائلاً من المقاتلين والمعدات العسكرية سعياً لتحقيق مكاسب في هذه المحافظة. لقد توغلوا في بعض الأحياء مثل الرحبة والمحيلية ، لكن المقاومة الشديدة هناك كلفتهم ثمناً باهظاً.

كانت المعركة الحالية لمأرب من أعنف المعارك التي شهدها اليمن على مدى السنوات الست الماضية. قُتل العديد من الشخصيات العسكرية الحوثية وعدد لا يحصى من المقاتلين أو أسروا أو استسلموا في ساحة المعركة. رغم خسائرهم ، لم يتراجع الحوثيون.

و في 4 سبتمبر كتب حسين العزي ، نائب وزير الخارجية في صنعاء ، أن مأرب تأوي نشطاء القاعدة.

استخدمت سلطات الحوثيين هذا الخطاب لتبرير تصعيدها الأخير في مأرب واستقطاب مقاتلين للانضمام إليهم.

وغرد عزي قائلاً: "إعادة توطين القاعدة في مأرب خطأ فادح لن يخدم أحداً. إنها كارثة لا يمكن أن تقتصر أخطارها على طرف معين. وعلى هادي وحزب الإصلاح أن يوقفوا هذه السياسات الجبانة وأن يتوقفوا على الفور عن نمط التفكير المظلم هذا ".

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منذ بدء هجوم الحوثيين على مأرب كثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية، ومن الواضح أن الحوثيين لن يأخذوا مأرب بسهولة، فهذه المحافظة مهمة ليس فقط للحكومة الشرعية المعترف بها من الأمم المتحدة ولكن أيضًا للمملكة العربية السعودية ، ويواجه الحوثيون مقاومة شرسة هناك.

وقال المعلق السياسي اليمني ماجد الضاري لـ "المونيتور": "هذا الهجوم الحوثي مصدر قلق للمملكة ، معتبراً أن سقوط هذه المحافظة سيكون المسمار الأخير في نعش التحالف ضد الحوثيين. فى الشمال. ولن يكون الجنوب في مأمن من تداعيات سقوط مأرب ".

تشكل التصعيدات الحالية المحيطة بهذه المحافظة تحديًا حقيقيًا للمملكة العربية السعودية. على مدى السنوات الست ، لم ينجح الموالون اليمنيون في تحرير أي محافظة شمالية يسيطر عليها الحوثيون ، والآن يسعى الأخيرون لطرد القوات المدعومة من السعودية من مأرب.

وقال الضاري: "بالتأكيد معركة مأرب نقطة تحول خطيرة في المشهد العسكري في اليمن ككل وخطر مصيري على الجنوب والتحالف العربي بقيادة السعودية. وذلك لسببين: أولاً ، مأرب هي آخر معقل للحكومة اليمنية الشرعية في الشمال. ثانياً: لها موقع استراتيجي وسقوطها سيمهد الطريق أمام حركة الحوثيين جنوباً ".

,في 14 سبتمبر ، دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى تكثيف الضغط على الحوثيين لوقف هجومهم على مأرب ، المدينة التي ارتفع عدد سكانها الطبيعي البالغ مليون نسمة إلى ثلاثة مع مليوني نازح.

من الواضح أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة قد تدعو إلى وقف التصعيد ، فإنها لن تتخذ إجراءً مباشرًا لدرء مأساة إنسانية في هذه المحافظة.

في 15 سبتمبر ، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن الدولي من أن التصعيد الحوثي المستمر في مأرب يقوض آفاق السلام.

صرح غريفيث ، “يجب أيضًا عدم التقليل من الأهمية السياسية لمأرب. للتحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب آثار متتالية على ديناميكيات الصراع في جميع أنحاء اليمن. وإذا سقطت مأرب ، ببساطة ، فإن هذا من شأنه أن يقوض احتمالات عقد عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال قائم على الشراكة والتعددية ".

قال خليل العمري ، رئيس تحرير موقع `` رأي اليمن '' الإخباري ، لـ''المونيتور '' ، إن المكاسب العسكرية للحوثيين في مأرب تفاقم بشدة للسعودية وفشلًا آخر في حربها في اليمن، وأضاف: "منطقيا ، أي تقدم حوثي هو نكسة للسعودية والتحالف العربي الذي يتزعمه منذ ستة أعوام. ومع ذلك ، يبدو أن الرياض لا تهتم بما يجري. ليس من الواضح ما يحدث في العقلية السعودية ".

في 1 سبتمبر ، أقالت المملكة العربية السعودية فهد بن تركي بن آل سعود ، الذي كان يقود القوات المشتركة التي تقاتل الحوثيين في اليمن. من الواضح أن هذه الخطوة مرتبطة بالتطورات العسكرية في اليمن.

وأشار العمري ، إلى أن "هناك فساد في القيادة العسكرية للتحالف في اليمن ، مما أدى إلى إقالة قائد قوات التحالف. على الرغم من طرده ، لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لدعم القوات الحكومية اليمنية على الأرض. يواصل الحوثيون التفوق اللوجستي على القوات الحكومية اليمنية ".

بينما يواصل المقاتلون الحوثيون التدفق نحو مأرب ، يبقى أن نرى ما إذا كانت القوات اليمنية المدعومة من السعودية ستصد هجمات الحوثيين وتحمي السلام النسبي الذي حافظت عليه مأرب على مدى السنوات الست الماضية. إذا فشل السعوديون في وقف توسع الحوثيين هناك ، فإن ذلك سيعني زوال وجود التحالف في شمال اليمن.