شكرا لبحثكم عن خبر ميدل ايست: السعودية توجه طلب إلى روسيا بخصوص محافظة مأرب اليمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد موقع "ميدل ايست مونيتور" أن السعودية طلبت من روسيا التدخل والمساعدة في منع وقوع مدينة مأرب الاستراتيجية في أيدي ميليشيا الحوثي.

ونقل الموقع عن مصادر قالت إن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف وطلب منه التوسط بين المملكة والحوثيين لمنع الجماعة من التقدم نحو مأرب.

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وأوضحت المصادر أن الخطوة السعودية تهدف إلى ممارسة الضغط على الولايات المتحدة التي تتجاهل المناشدات السعودية لمنع الحوثيين من السيطرة على مأرب في ظل انشغال الرئيس دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

استخدم ترامب في السابق تورط روسيا في الشرق الأوسط كمبرر لاستمرار مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ، التي تعارضها هيئات حقوق الإنسان.

قال الرئيس الأمريكي إنه إذا لم تقدم واشنطن الأسلحة ، فستتطلع المملكة إلى روسيا والصين للحصول عليها ولن يستفيد الأمريكيون نتيجة لذلك.