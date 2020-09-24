شكرا لبحثكم عن خبر المحكمة العسكرية بمأرب توجّه بإلقاء القبض القهري على 175 قياديا حوثيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، الثلاثاء، بإلقاء القبض قهراً على زعيم المليشيا الحوثية المتمردة، عبد الملك الحوثي، و174 من قيادة المليشيا بتهمة الانقلاب على السلطات الشرعية وتأسيس تنظيم إرهابي مسلح، بدعم من إيران و”حزب الله” اللبناني.

جاء ذلك في جلستها العلنية الثالثة للنظر بالقضية الجزائية رقم 4 لسنة 2020م، المقدمة من مكتب محامي عام النيابات العسكرية والخاصة باتهام قيادات الانقلاب لـ”175″ متهماً.

وبحسب موقع الجيش"سبتمبر نت"، فإن المحكمة استجابت في قرارها لطلب المدعي العام العسكري، الذي طالب بحجز ممتلكات المتهمين، الـ”175″ حجزاً تحفظياً، إضافة إلى حجز ممتلكات المليشيا الحوثية المتمردة، في الداخل والخارج.

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وجاء في قرار المحكمة برئاسة القاضي عقيل تاج الدين إلقاء القبض على المتهمين، في الداخل والخارج، وتكليف جميع السلطات الأمنية والضبطية وشرطة الانتربول الدولي، في تنفيذ ذلك، وفق الإجراءات المتبعة.

كما أمرت بحجز ممتلكات المتهمين حجزاً تحفظياً، وعدم التصرف فيها، وفقاً لنص المادة رقم 290 لقانون العقوبات الجزائية.

وحضر الجلسة المدعي العام العسكري اللواء الدكتور عبدالله الحاضري، وهيئة الدفاع عن المتهمين الفارين من وجه العدالة، وحضور أولياء الدم، ومحاميهم من المدعين بالحقوق الشخصية والمدنية.