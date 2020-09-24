شكرا لبحثكم عن خبر إيران تعلن نقل ”التقنية الدفاعية” من قواتها المسلحة إلى الحوثيين باليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارجي، الثلاثاء، أن بلاده تقدم "التقنية الدفاعية" لمليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن.
وأضاف في حديث للتلفزيون الإيراني: "نقلنا تجربة التقنية في المجال الدفاعي إلى الحوثيين وهم تعلموا أن ينتجوا الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة"، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية لا تسمح لطهران بأن تقدم شيئاً مجانياً.
يأتي هذا التصريح الإيراني على وقع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وإعلان الأخيرة عودة العقوبات الأممية ضد إيران، والتي تركز على الحظر التسليحي والنووي.
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