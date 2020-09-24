شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء انباء عن التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.
وبحسب المصادر فإن نجاح الإتفاق يعد مؤشراً إيجابياً للنجاح في حل بقية نقاط الإختلاف في مسار المفاوضات ككل، وسيقود إلى التفاؤل بامكانية التوصل لاتفاق بإنهاء الحرب في اليمن.
وذكرت المصدر ان الاتفاق بين الشرعية والحوثيين يقضي، بالافراج عن 1420 أسير، من الجانبين.
وكان رئيس لجنة الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، قد أكد الجهوزية لتنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها في عمّان، حرصاً على سلامة الأسرى من خطورة تفشي فيروس كورونا.
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