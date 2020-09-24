قيادي في المجلس الانتقالي يهدد شركة سبأفون المستنسخة في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

هدد قيادي في المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تهديدات بمصادرة شركة سبأ فون في حال نقلها من صنعاء إلى عدن.

وقال المحامي يحيي غالب الشعبيي في منشور على صفحته في “الفيسبوك” إن “التخوف من منظومة شبكة سبأ فون تخوف مشروع كون مالكها يمارس نشاط سياسي مرتبط بتنظيم الأخوان المسلمين المعادي للجنوب”.

وأضاف أن “شركات يمن موبايل وام تي ان تعود للشماليين لكنهم لا يمارسوا نشاط سياسي معادي للجنوب”.

والمح أنصار “الانتقالي” إلى احتمال استخدام الشركة للتجسس على الجنوبيين ورصد تحركاتهم والقيام بما هو أخطر لاحقاً، داعياً الى مصادرة الشركة المستنسخة في عدن.

وكانت وزارة الاتصالات التابعة لحكومة هادي اعلنت أمس انتقال الشركة من صنعاء إلى عدن، في الوقت الذي يقع فيه اغلب المشتركين في المناطق الشمالية وهو ما يعني فشل الشركة في عدن.