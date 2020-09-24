ضبط كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات الممنوعة في عمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عمران

ضبطت الأجهزة الأمنية، بالتعاون والتنسيق مع مكتب الزراعة والري بمحافظة عمران كميات كبيره من شحنات الاسمده والمبيدات المهربة والمنتهيه والممنوعه.

واوضح مدير عام مكتب الزراعة والري بالمحافظة المهندس حمير الجبلي بان الاجهزة الأمنية ضبطت عدد 4 شحنات على متنها كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات المهربة والممنوعة.

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واضاف المهندس الجبلي في تصريح ل” الإعلام الزراعي والسمكي” انه تم ضبطها في مديريات ريده، حوث وسفيان اثناء محاولة ايصالها الى مخازن احد التجار وبيعها للمزارعين.

واكد مدير الزراعة والري بعمران مدى خطورة تلك المواد السامة والمهربة وتأثيراتها واضرارها على المواطنين والمزارعين والتربة والبيئة وعلى الاقتصاد بشكل عام.

ونوه باحالة المضبوطات والمتورطين الى النيابة عبر الاجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة..