شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية : سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجنود داخل معسكر استهدفه الحوثيون بصاروخ باليستي (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر عسكرية بسقوط عشرات الشهداء والجرحى بانفجار صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي على معسكر لواء حرب 1 في منطقة البقع بمحافظة صعدة.

وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي أطلقت، عصر الأربعاء، صاروخا باليستيا استهدف جنود لواء حرب 1 مشاه جبلي أثناء تجمعهم لصرف الرواتب.

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وبحسب المصادر فقد أدى الصاروخ -في حصيلة أولية- إلى سقوط 13 شهيدا وأكثر من 20 جريحا من أفراد اللواء معظمهم من محافظة البيضاء.

الجدير بالذكر أن لواء حرب 1 مشاه جبلي بقيادة العميد أبو جبر الغنيمي يرابط منذ سنوات في جبهات القتال بمحافظة صعدة، وتمكن من تحرير مناطق واسعة من جماعة الحوثي لا سيما في منطقة الرزامي بمديرية الصفراء.

*يمن الغد