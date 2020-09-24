شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صدمة تهز الوسط الفني.. أجمل نجمة في مسلسل باب الحارة تظهر في بث مباشر وهي تغير ملابسها الداخلية.. انكشف المستور وبان.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صدمت الفنانة السورية “كندا حنا”، بطلة مسلسل "باب الحارة" متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تبدل ملابسها في المنزل على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت حنا في بداية الفيديو ترتدي حمالة صدر سوداء وتتراقص أمام الكاميرا، قبل أن تعود لتظهر وهي ترتدي فستاناً شفافاً، ثم بلوزة تشبه حمالة الصدر، وفستاناً اخيراً هو حمالة صدر.

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الفكرة التي ظهرت فيها حنا، كانت قد انتشرت عبر مواقع تواصل اجتماعي، في تحد يتداوله المستخدمون حول العالم حيث يظهرون بملابس المنزل، قبل أن يغطوا الكاميرا ليظهروا من جديد بملابس الخروج.

وتعرضت حنا لانتقادات واسعة من قبل المتابعين بسبب جرأتها الزائدة وطالبوها بالاحتشام والابتعاد عن طريق الإغراء كونها زوجة أم لثلاثة أطفال على الأقل.

وجسدت حنا في مسلسل باب الحارة شخصية سارة الفتاة اليهودية التي تقع في غرام نجل زعيم حارة الضبع أبو عصام الذي جسد شخصيته الفنان السوري وائل شرف وعرف بدور معتز.

يذكر أن الفنانة كندا حنا متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمي ولديها منه ثلاثة أطفال هم فارس، كرستين وكاتاليا.