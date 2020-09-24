شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة صادمة في الجزء الرابع من مسلسل "أرطغرل" لم ينتبه لها أحد.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحتوي على لقطات تكشف عن 6 أخطاء تم رصدها في الجزء الرابع من المسلسل الشهير "قيامة أرطغرل" .

وحاز مسلسل ارطغرل التاريخي الذي وصل الى الجزء الخامس على نسبة مشاهدات عالية تجاوزت جميع الارقام التي توقعتها اسرة المسلسل .

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. فضيحة صادمة في الجزء الرابع من مسلسل "أرطغرل" لم ينتبه لها أحد.. شاهد الفيديو

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ومسلسل قيامة أرطغرل (بالتركية: Diriliş: Ertuğrul)‏، هو مسلسل تاريخي تركي من كتابة وإنتاج محمد بوزداغ ، وتقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي.

وعدد حلقات كل جزء 150 حلقة (النسخة التركية) ، و500 حلقة (النسخة المدبلجة)

وتبلغ مدة كل حلقة من حلقات المسلسل 110-125 دقيقة بالنسخة التركية ، و40-50 دقيقة بالنسخة المدبلجة.

ومنتج المسلسل هو تيكدين فيلم.