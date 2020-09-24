شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الملك سلمان يحسم الجدل ويكشف عن موقف السعودية من التطبيع مع اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في كلمه له ألقاها أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل قليل عبر خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن موقف السعودية من التطبيع مع اسرائيل . Advertisements وأكد العاهل السعودي أن اتفاقيات التطبيع لا تعنيه، وأن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً وراسخاً بأن فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس الشريف. وتمثل تصريحات الملك السعودي بحسب مراقبين لموقع سياج بوست نسفا لاتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات والبحرين مع الكيان الإسرائيلي.

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