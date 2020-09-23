شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. كهرباء عدن: نتعرض لحملة استهداف ممهنجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/خاص

Advertisements

كشف إدارة الإعلام في المؤسسة العامة للكهرباء فرع عدن، حقيقة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة مولدات تابعة لها.

ونفت المؤسسة في بلاغ صحفي صحة المزاعم المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضبط عدد كبير من المحولات التابعة لمؤسسة كهرباء عدن في مزرعة بجعولة، مؤكدة ان الخبر لا أساس له من الصحة، وان الصور المرفقة بالخبر ماخوذة من محرك جوجل لمنطقة الجفارة في ليبيا.

واستغربت المؤسسة لجوء البعض لشن حملة ممهنجة تستهدف المؤسسة في هذا الظرف الصعب، الذي تكافح فيه ادارتها ومنتسبيها على مدار الساعة لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى ومعالجة المشاكل والاعطاب اليومية في الشبكة بسبب الأحمال الكبيرة.