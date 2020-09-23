لقاء في عدن يناقش إستكمال إجراءات مخطط أراضي أسر الشهداء والجرحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى، علي النوبة، اليوم الأربعاء، مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني المهندس احمد ميسري، استكمال الاجراءات الخاصة بتجهيز مخطط الاراضي السكنية لأسر الشهداء والجرحى بمحافظات عدن ، لحج ، أبين والضالع والساحل الغربي.

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وفي اللقاء، أشار النوبة إلى أن هذه الإجراءات تأتي وفقا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن الاسراع في تجهيز المخطط العمراني الذي يليق بتضحيات الشهداء والجرحى..مشيدا بتعاون قيادة الهيئة العامة للاراضي في استعدادهم تذليل الصعوبات لاستكمال وتجهيز المخطط .

من حانبه اكد ميسري، حرص الهيئة في الاسراع بإستكمال الاجراءات المتعلقة بالمخطط من خلال توجيه مذكرات لفروع الهيئة بمحافظات عدن ولحج وابين والضالع للرفع المخططات المقترحة لديهم ليتم البت فيها وفقا للتوجيهات الخاصة بهذا الشأن .