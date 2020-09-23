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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب التربية بالجوف يدين اغلاق مليشيا الحوثي للمدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ادان مكتب وزارة التربية والتعليم بالجوف اغلاق مليشيا الحوثي الانقلابية مدارس المحافظة وتحويل بعضها لثكنات عسكرية للدفع بالطلاب إلى القتال بصفوفها.
وقال المكتب في بيان له، وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ان مليشيا في الجوف اغلقت 428 مدرسة مما أدى لحرمان 52 ألف طالب وطالبة من الدراسة في الوقت الذي من المفترض فيه فتحها أمام الطلاب والبدء بالعام الدراسي الجديد .. مضيفا أن المليشيا تسببت بتهجير الكثير من الكوادر التربوية بفعل التضييق والملاحقة وقامت بنهب المكتب والمنشات التعليمية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ومنعت المعلمين من أداء رسالتهم السامية واستقطاع رواتبهم وخصم 35 % من رواتبهم المصروفة من قبل الحكومة الشرعية.
وناشد البيان المنظمات الدولية والمحلية لادانة هذه الممارسات والضغط على مليشيا الحوثي لايقاف انتهاكاتها بحق التعليم بالجوف وإيقاف دعمها لكافة أنشطة الميليشيات التي تغذي النعرات الطائفية والأفكار المتطرفة.. داعياً في الوقت نفسه أولياء أمور الطلاب والاهالي بشكل عام إلى القيام بدورهم والضغط لإبعاد العملية التعليمية عن مايحرف مسارها أو يضر بها.
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