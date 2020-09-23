شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة استئناف شبوة تؤيد حكم الاعدام بحق قاتل ناصر بادخن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أيدت محكمة إستئناف محافظة شبوة، في جلستها العلنية اليوم، برئاسة القاضي، خالد البغدادي، الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بعتق في السابع من يوليو الماضي، والذي قضى باعدام ماجد محمد احمد العولقي قصاصا لارتكابة جريمة القتل العمد بحق المجني عليه ناصر صالح احمد بادخن.



وقضت المحكمة في منطوق الحكم في القضية الجنائية رقم 1 لعام 1442هـ جرائم جسيمة، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي علي محسن، باعدام ماجد العولقي رميا بالرصاص حتى الموت .

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