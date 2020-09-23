- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفد من العمليات المشتركة للتحالف العربي يزور مستشفى الثورة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
زار وفد من العمليات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برئاسة مشرف الاسناد الطبي بمركز العمليات المشتركة الرائد محمد بن بدر ،اليوم، هيئة مستشفى الثورة العام بتعز.
واستمع الوفد الى شرح مفصل من قبل القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز الدكتور عبدالرحيم السامعي ،عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى في المحافظة، لاسيما الخدمات المقدمة لجرحى الحرب.
من جانبه، اعرب مشرف الاسناد الطبي بمركز العمليات المشتركة للتحالف العربي في اليمن عن اعجابه بما تقدمه الهيئة من خدمات طبية..مؤكداً على اهمية التعاون المشترك بين مركز العمليات المشتركة للتحالف العربي وهيئة مستشفى الثورة باعتبار الهيئة اكبر المرافق الصحية في تعز .
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من العمليات المشتركة للتحالف العربي يزور مستشفى الثورة بتعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.