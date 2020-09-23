وفد من العمليات المشتركة للتحالف العربي يزور مستشفى الثورة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

زار وفد من العمليات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن برئاسة مشرف الاسناد الطبي بمركز العمليات المشتركة الرائد محمد بن بدر ،اليوم، هيئة مستشفى الثورة العام بتعز.

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واستمع الوفد الى شرح مفصل من قبل القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام بتعز الدكتور عبدالرحيم السامعي ،عن الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى في المحافظة، لاسيما الخدمات المقدمة لجرحى الحرب.

من جانبه، اعرب مشرف الاسناد الطبي بمركز العمليات المشتركة للتحالف العربي في اليمن عن اعجابه بما تقدمه الهيئة من خدمات طبية..مؤكداً على اهمية التعاون المشترك بين مركز العمليات المشتركة للتحالف العربي وهيئة مستشفى الثورة باعتبار الهيئة اكبر المرافق الصحية في تعز .