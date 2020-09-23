وكيل محافظة تعز يلتقي مدير تنسيق الشؤون الانسانية ومنظمة الصحة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ،اليوم، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في عدن رينيه نيينهويس والذي يزور المحافظة ومعه فريق منظمة الصحة العالمية ومكتب الامم المتحدة للأمن السلامة.



وتهدف الزيارة للوقوف على الوضع الإنساني والاولويات الملحة لإحتياحات المحافظة.

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واستعرض الوكيل المخلافي خلال اللقاء بحضور عدد من ممثلي المكاتب والمرافق في عدد من القطاعات ذات العلاقة ، الأحتياجات في مختلف القطاعات وخاصة في الصحة والمياه والتعليم والامن الغذائي..لافتا الى حجم المعاناة الانسانية التي يعاني منها سكان المحافظة ووطأة الظروف المعيشية التي اثقلت كاهل المواطنين بسبب حرب المليشيات الحوثية.

واشاد المخلافي ، بجهود المنظمات الدولية الإنساني وخاصة الأمم المتحدة..متطلعاً الى مزيد من التنسيق مع السلطات المحلية في اعداد وتنفيذ البرامح والمشاريع المختلفة وبما يضمن تلافي الازدواجية.

كما جرى خلال اللقاء ، استعراض مفصل لمجمل الإحتياجات والأولويات في مختلف القطاعات من قبل المختصين في التخطيط و الصحة والمياه والتعليم والأمن الغذائي اضافة الى وقع الحصار وإغلاق المنافذ على المواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنقلاتهم وانعكساساتها على اسعار لبضائع والمواد الإستهلاكية.

من جانبه تطرق مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ،الى حجم التدخلات الإنسانية في المحافظة من قبل المنظمات الدولية وكذا التعاون المستقبلي وبخاصة في الإحتياجات العاجلة والملحة بما يخفف من وطاة الظروف المعيشية للمواطنين.