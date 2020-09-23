شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهيئة العليا للأدوية تحذر من مخاطر عقارين طبيين في الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حذرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، من مخاطر استخدام عقارين طبيين في الأسواق.

Advertisements وتضمن تعميمين صادرين عن الهيئة وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسختين منهما، تحذيرين من استخدام مستحضر اسبيكوت 75 (aspicot75) والمصنع لشركة شفاكو للصناعات الدوائية في اليمن، ومستحضر سكوتكس -100(ascotec-100) والمصنع لشركة كوتش هيلث كير الهندية. وقالت الهيئة"إن مختبراتها أكدت وجود خلل في جودة المستحضرين المذكورين ووجود رطوبة عالية في الأقراص، ما أدی إلی تلفها وظهور حمض الخليك فيهما".. مشيرة إلی أنه وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين عدم مطابقة تشغيلة العقارين المذكورين للمواصفات المعتمدة، وأوصت بسحبهما من الأسواق ومنع تداولهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العليا للأدوية تحذر من مخاطر عقارين طبيين في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.