مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي بمحافظة الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 Advertisements متابعات_ الخليج 365 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ،تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 10 حتى 16 سبتمبر 2020م، ضخ 287,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

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