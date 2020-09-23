اخبار الخليج / اخبار اليمن

أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أبرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

 

استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/502729

 

خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام دائم وشامل في بلادنا

 

https://www.elyamnelaraby.com/502733/

 

قافلة إماراتية إلى الخوخة تغيث 1200 أسرة

 

https://www.elyamnelaraby.com/502734

 

مقتل طفل بمديرية القطن بوادي حضرموت خنقا

 

https://www.elyamnelaraby.com/502741/

 

ذمار.. المليشيا تتلف بضاعة بائع أي سكريم بسبب أغاني عن الثورة

 

https://www.elyamnelaraby.com/502756/

Advertisements

 

الأمم المتحدة تحذر من توقف 30 برنامجاً إنسانياً في اليمن مع نقص التمويل

 

https://www.elyamnelaraby.com/502759/

 

الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته

 

https://www.elyamnelaraby.com/502779

 

البحسني يترأس اجتماعاً بالقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية لإقرار البيان الختامي

 

https://www.elyamnelaraby.com/502787

 

تقدم كبير لقوات الجيش في صرواح غربي مأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/502789

 

محافظ عدن يوجّه بتوقيف إدارة مستشفى 22 مايو العام وإحالتها للتحقيق

 

https://www.elyamnelaraby.com/502804/

 

تسجيل إصابة واحدة و5 حالات شفاء من فيروس في حضرموت

 

https://www.elyamnelaraby.com/502813/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا