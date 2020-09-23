أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة https://www.elyamnelaraby.com/502729 خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام دائم وشامل في بلادنا https://www.elyamnelaraby.com/502733/ قافلة إماراتية إلى الخوخة تغيث 1200 أسرة https://www.elyamnelaraby.com/502734 مقتل طفل بمديرية القطن بوادي حضرموت خنقا https://www.elyamnelaraby.com/502741/ ذمار.. المليشيا تتلف بضاعة بائع أي سكريم بسبب أغاني عن الثورة https://www.elyamnelaraby.com/502756/ Advertisements الأمم المتحدة تحذر من توقف 30 برنامجاً إنسانياً في اليمن مع نقص التمويل https://www.elyamnelaraby.com/502759/ الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته https://www.elyamnelaraby.com/502779 البحسني يترأس اجتماعاً بالقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية لإقرار البيان الختامي https://www.elyamnelaraby.com/502787 تقدم كبير لقوات الجيش في صرواح غربي مأرب https://www.elyamnelaraby.com/502789 محافظ عدن يوجّه بتوقيف إدارة مستشفى 22 مايو العام وإحالتها للتحقيق https://www.elyamnelaraby.com/502804/ تسجيل إصابة واحدة و5 حالات شفاء من فيروس كورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/502813/

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