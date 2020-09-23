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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
عدن - الخليج 365
ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :
استعدادات واسعة للاحتفال بالذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر المجيدة
https://www.elyamnelaraby.com/502729
خالد بن سلمان: نتطلع إلى سلام دائم وشامل في بلادنا
https://www.elyamnelaraby.com/502733/
قافلة إماراتية إلى الخوخة تغيث 1200 أسرة
https://www.elyamnelaraby.com/502734
مقتل طفل بمديرية القطن بوادي حضرموت خنقا
https://www.elyamnelaraby.com/502741/
ذمار.. المليشيا تتلف بضاعة بائع أي سكريم بسبب أغاني عن الثورة
https://www.elyamnelaraby.com/502756/
الأمم المتحدة تحذر من توقف 30 برنامجاً إنسانياً في اليمن مع نقص التمويل
https://www.elyamnelaraby.com/502759/
الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته
https://www.elyamnelaraby.com/502779
البحسني يترأس اجتماعاً بالقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية لإقرار البيان الختامي
https://www.elyamnelaraby.com/502787
تقدم كبير لقوات الجيش في صرواح غربي مأرب
https://www.elyamnelaraby.com/502789
محافظ عدن يوجّه بتوقيف إدارة مستشفى 22 مايو العام وإحالتها للتحقيق
https://www.elyamnelaraby.com/502804/
تسجيل إصابة واحدة و5 حالات شفاء من فيروس كورونا في حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/502813/
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.