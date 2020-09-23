محافظ شبوة يؤكد حرص واهتمام السلطة المحلية بالمعلم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ شبوة محمد بن عديو ، السلطة المحلية على الاهتمام بالمعلم باعتباره صانع الاجيال المتسلحة بالعلم.

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وشدد محافظ شبوة خلال لقاءه ،اليوم، الامين العام المساعد لاتحاد المعلمين العرب محمد لجدع، واعضاء نقابة المهن التعليمية ونقابة المعلمين اليمنيين، حرص، على ضرورة تشكيل مجلس تنسيقي موحد للنقابات التربوية وبما يساهم من تعزيز حضورها في خدمة قضايا ومتطلبات المعلمين وتحسين مستوى التعليم وتحقيق جودة مخرجاته في مختلف المدارس بالمحافظة.

واكد المحافظ بن عديو ،وقوفه الى جانب المعلمين وضرورة حصولهم على كافة حقوقهم..مثمناً دورهم في صناعة الاجيال المتسلحة بالعلم.