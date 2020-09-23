شكرا لمتابعة خبر عن إحتجاز موكب عسكري للقوات السعودية في محافظة شبوة .. ومصادر امنيه تكشف لـ’’سمابرس‘‘ التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية لمحرر موقع’’سمابرس‘‘قبل قليل من محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بأن قوات يمنية احتجزت مساء امس الثلاثاء، موكب عسكري للقوات السعودية، أثناء مغادرته للمحافظة باتجاه معسكر العلم بمحافظة أبين جنوب البلاد .

وذكرت المصادر، أن قوات الأمن التابعة لحكومة هادي بمحافظة شبوة، استوقفت موكب عسكري سعودي بأحد النقاط الأمنية في المحافظة، واخضعته للتفتيش الأمني الدقيق قبل أن تقوم بتوقيفه واحتجاز معداته وآلياته لديها لساعات.

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وبحسب المصادر، فإن أفراد النقطة الأمنية احتجزوا الموكب السعودي عقب مغادرته لمعسكر التحالف العربي بمطار عتق بشبوة، متجها لمعسكر العلم دون أذن من السلطات المحلية بالمحافظة .

وأضافت عند وصولهم اي ( الموكب السعودي ) لنقطة القوات الخاصة بالمحافظة سألهم قائد النقطة إلى أين تتجهون؟ ولماذا لا تأخذون إذن عند خروجكم؟ فقالوا متهكًمين نحن سعوديين.

فرد عليهم قائد النقطة: سعوديين وإلا من الجن انت في ارض اليمن وتم احتجازهم وتفتيش الموكب من قبل أفراد النقطة الأمنية .

ولفتت المصادر إلى أن قوات الأمن اليمنية التابعة لحكومة هادي،لم تسمح للموكب السعودي بمغادرة النقطة الأمنية، إلا بتوجيهات مباشرة من محافظ شبوة محمد صالح بن عديو .