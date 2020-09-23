شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يزف أخبار انتصارات جديدة في أطراف محافظة مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكن أبطال القوات المسلحة المسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020م، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي لـ”سبتمبر نت” أن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم الأربعاء من استعادة وتحرير تبتي “الشائف والمهتدي” الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضها الأبطال ضد الحوثيون المتمردة.

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وأكد أن جماعة الحوثي منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية أبطال الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.

وأشار قائد اللواء 312 إلى أن العشرات من عناصر جماعة الحوثي وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية تابعة لتلك لجماعة الحوثي.

*مارب برس