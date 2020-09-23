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صنعاء - ياسمين الخيامي - مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع يعلن رسميا التمرد على عيدروس الزبيدي ويطلق هذا التهديد

رفض مدير امن عدن السابق اللواء شلال شايع توجيهات عيدروس الزبيدي الذي اتفق مع السعودية على عودة مدير

امن عدن الجديد اللواء محمد أحمد الحامدي.

ورفض شايع السماح للطائرة السعودية التي كانت تقل الحامدي بالهبوط وتوعد باسقاط اي طائرة سعودية تعيده للعاصمة عدن .

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وأفادت مصادر إعلامية، عن فشل السعودية في إعادة اللواء محمد أحمد الحامدي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتولي مهام عمله مديرا عام لأمن محافظة عدن، بسبب تعنت القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا شلا شايع .

وأوضحت المصادر أن اللواء الحامدي، كان قد وصل مطار الرياض يوم أمس، وذلك للاستعداد للسفر إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة، وفق تفاهمات مع رئيس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المتواجد في الرياض.