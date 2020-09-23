- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الجيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم بالسفير الجيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية ودور جيبوتي الصادق في دعم الشرعية والشعب اليمني إزاء الظروف التي تعيشها بلادنا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وتطرق نائب الرئيس إلى المساعي المشتركة بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر والممرات المائية من المخاطر التي تهددها، مؤكداً على الحرص المستمر لتأمين الملاحة الدولية وإيجاد حل لخزان صافر النفطي الذي ينذر بكارثة بيئية كبيرة.
من جهته أكد السفير بامخرمة مجدداً دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن ومساعي تحقيق السلام بناء على المرجعيات الثلاث، منوهاً إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الجيبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.