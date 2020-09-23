نائب رئيس الجمهورية يلتقي السفير الجيبوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم بالسفير الجيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة، لمناقشة المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.



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وأشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية ودور جيبوتي الصادق في دعم الشرعية والشعب اليمني إزاء الظروف التي تعيشها بلادنا جراء انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وتطرق نائب الرئيس إلى المساعي المشتركة بين البلدين لحماية أمن البحر الأحمر والممرات المائية من المخاطر التي تهددها، مؤكداً على الحرص المستمر لتأمين الملاحة الدولية وإيجاد حل لخزان صافر النفطي الذي ينذر بكارثة بيئية كبيرة.

من جهته أكد السفير بامخرمة مجدداً دعم بلاده للشرعية ولأمن واستقرار اليمن ومساعي تحقيق السلام بناء على المرجعيات الثلاث، منوهاً إلى مستوى العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.