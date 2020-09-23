اخبار الخليج / اخبار اليمن

السيسي يؤكد على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاسياسية الثلاث

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يؤكد على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاسياسية الثلاث والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

السيسي يؤكد على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاسياسية الثلاث

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على اهمية الوقفة الحاسمة لانهاء الازمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاساسية الثلاث المتفق عليها عربياً واقليمياً ودوليا، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements

 

وقال الرئيس السيسي في كلمته امام الجمعية العام للامم المتحدة "آن الاوان لوقفة حاسمة تنهي الازمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاساسية المتمثلة في المباردة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 ".

 

وشدد على ضرورة إنهاء الازمة في اليمن، بما يحترم الشرعية ويكفل وحدة اليمن واستقلاله ،ووقف استغلال اراضيه لاستهداف دول الجوار او لعرقلة حرية الملاحة في مضيق باب المندب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يؤكد على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن من خلال تنفيذ المرجعيات الاسياسية الثلاث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا