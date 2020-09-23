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الجيش يستعيد مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة صرواح غرب مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الجيش يستعيد مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة صرواح غرب مأرب

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ،اليوم الأربعاء، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

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وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي لـ (سبتمبر نت) أن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم، من استعادة وتحرير تبتي الشائف والمهتدي الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضها الأبطال ضد مليشيا الحوثي الانقلابية ، المدعومة من إيران..مشيراً ان امليشيا الحوثي المتمردة منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، بنيران مدفعية أبطال الجيش و بضربات طيران التحالف العربي.

 

ولفت قائد اللواء 312 إلى أن العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وقعت بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية.

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