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محافظ عدن يوجّه بتوقيف إدارة مستشفى 22 مايو العام وإحالتها للتحقيق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

محافظ عدن يوجّه بتوقيف إدارة مستشفى 22 مايو العام وإحالتها للتحقيق

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية مفاجئة لمستشفى 22 مايو العام بمديرية المنصورة.

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ووقف المحافط لملس، خلال زيارته التي رافقه فيها الدكتور علي عبدالله صالح، مدير مكتب الصحة بالعاصمة عدن،  على مستوى الخدمات الطبية في المستشفى للمواطن ومدى جاهزية الطواقم الطبية والتمريضية والمختبرية والصيدلية، وفاعلية أقسام الطوارى وغرفة الانعاش وأجهزة التشخيص ومستوى التنظيم والنظافة في المستشفى.

 

وفور الانتهاء من الزيارة، وجّه المحافظ لملس، مدير مكتب الصحة بعدن بتوقيف مدير المستشفى وإحالته وإدارته للتحقيق، وتكليف الدكتور أحمد باحميد بالقيام بأعمال مدير عام المستشفى وتسيير أعماله

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