الزُبيدي يهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده باليوم الوطني السعودي الـ90

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

عدن - الخليج 365

بعث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس بن قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني التسعون للمملكة العربية السعودية الشقيقة.



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وفي البرقية عبر الزُبيدي عن سعادته الغامرة بتهنئة المملكة باليوم الوطني بعد مرور تسعة عقود على تأسيس المملكة في ظل ما شهدته من نجاحات شملت جميع المجالات، حظي فيها المواطن السعودي بكل متطلباته، بل وصل خيرها ليعم كل أرجاء الوطن العربي خاصة والمنطقة والعالم بشكل عام .

وأكد الزُبيدي على عمق العلاقة التي تجمع شعب الجنوب بالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ومتانتها وسموها، والتي تتجذر وتزداد رسوخاً يوماً بعد آخر بالتضحيات المشتركة والدماء المختلطة لأبطال المملكة والجنوب في ميادين الوغى دفاعاً عن حمى العروبة تحت مظلة المشروع العربي المشترك بقيادة ملك الحزم والعزم الملك سلمان حفظه الله وأمد في عمره.

وأشاد الزُبيدي بما تحقق من نجاحات في المملكة خلال الفترة الأخيرة في ظل القيادة الرشيدة التي أثبتت خلالها بأن المملكة هي رائدة التطور والنماء وصانعة التحولات الكبرى في المنطقة، مبتهلاً إلى الله تعالى أن يديم على قيادة وشعب المملكة إنجازاتها العظيمة وانتصاراتها الرائدة، سائلاً الله أن يحفظ أمنها واستقرارها، وأن يمن على قيادته الحكيمة بموفور الصحة والتوفيق لقيادة مشروع النهضة العربية ومجابهة المخاطر والتحديات التي تهدد المنطقة العربية