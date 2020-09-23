شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة واحدة و5 حالات شفاء من فيروس كورونا في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، آخر مستجدات الفيروس المعروف عالمياً بـ"كوفيد19"، خلال الساعات الأخيرة .

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وقالت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة و(5) حالات شفاء جميعها من حضرموت .. مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لليوم .

وبإحصائية اليوم إرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى (2029) منها (586) وفاة و(1245) تعافي