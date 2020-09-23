السفارة اليمنية بطهران تعلن عن 750 منحة للدراسة في إيران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران أعلنت السفارة اليمنية في طهران، عن تلقيها 750 منحة للدراسة في إيران بمختلف التخصصات العلمية والتطبيقية (ليسانس، وبكالوريوس، وماجستير، ودكتوراه) وذلك في إطار مساعي السفارة مع الجهات المختصة في إيران.

وأوضحت في بيان أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم تلك المنح لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة صنعاء للقيام بإجراءات التسجيل وشروط القبول.

ودعت السفارة الطلاب والطالبات لانتهاز هذه الفرصة لزيادة تحصيلهم العلمي وخدمة بلدهم وشعبهم.

من جانبه هنأ سفير اليمن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم الديلمي، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد السادس لثورة الـ21 من سبتمبر.

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