شكرا لمتابعة خبر عن معارك هي الأعنف في الجوبة جنوب مارب .. وقوات صنعاء تسيطر على مواقع استراتيجية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

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|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديدأفادت مصادر قبلية من محافظة مأرب بسيطرة قوات صنعاء على مواقع استراتيجية في جبهة نجد العتق المحاذية لجبهة صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

وكشفت المصادرعن قيام قوات صنعاء بالهجوم على مواقع الشرعية في تباب طلعة 100 ومفرق صلب.

وأوضحت المصادر، انه قتل واصيب العشرات من الطرفين على إثر الهجوم بينهم قائد عمليات اللواء 72 مشاة التابع للشرعية العميد أحسن بادر.

في سياق متصل , أفاد مصدر عسكري بنشوب معارك هي الاعنف بين قوات صنعاء والشرعية في جبهة الجوبة جنوب مدينة مأرب .

وقالت المصادر أن قوات صنعاء سيطرت على مواقع استراتيجية ما بعد منطقة الزاخم وتقدمت باتجاه مفرق المتينة “البوابة الجنوبية لمدينة مأرب ” الذي أصبح يبعد مسافة 8 كم عن قوات صنعاء. .