شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : فيلم قصير يرصد بطولات الجنود السعوديين في الحد الجنوبي خلال مواجهات الحوثيون (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وزارة الحرس الوطني فيلما قصيرا رصده محرر’’سمابرس‘‘عبر حسابها في ’’تويتر‘‘ يرصد بطولات الجنود في الحد الجنوبي الواقعة على الحدود مع اليمن والتي تشهد مواجهات متقطعة بين الحوثيون والقوات السعودية.

والفيلم، الذي أنتجته الوزارة ومدته دقيقتان و14 ثانية، يستعرض عددا من الجنود السعوديين، الذين يدافعون عن حدود بلادهم في الحد الجنوبي، والذين يتشاركون السراء والضراء.

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ويشارك الجنود في الفيلم، في الغناء للوطن، تزامنا مع قيامهم بالرد على العدو.

وتحتفل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، حيث ستشهد سماؤها أكبر عرض جوي في تاريخ هذه المناسبة.