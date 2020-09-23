تعز: تواصل التحضيرات لإحياء العيد الوطني الـ 58 لإعلان الجمهورية

أكد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، الأربعاء، على أهمية المشاركة الفاعلة والتحشيد الجماهيري لأحياء الذكرى ال58ـ لثورة 26 سبتمبر الخالدة في جميع المديريات في المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع بمدراء عموم مديريات المحافظة لمناقشة استعداد المديريات في المشاركة وأحياء هذه الذكرى العظيمة في مديرياتهم، وخطة المديريات بتدشين المشاريع الخدمية وافتتاحها كلا في إطار مديريته وذلك بالتزامن مع الأعياد الوطنية.

وأشار المخلافي إلى الهدف من التحشيد والمشاركة في الكرنفال وأحياء الفعاليات والأمسيات بهذه الذكرى الوطنية، في مركز المحافظة وكل المديريات هو إيصال الرسالة للداخل والخارج بالتمسك بالجمهورية والشرعية وتخليدا لأهداف ثورة ال26 من سبتمبر المجيدة، الذي يسعى الانقلاب الحوثي للقضاء عليها واستبدالها بمشروعه الكهنوتي الرجعي.

وشدد على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تزيين ونظافة المدينة ومراكز المديريات وتنظيم الأسواق وصيانة الشوارع وغيرها من الخدمات ابتهاجا بهذه المناسبة العظيمة.

ووجه المخلافي مدراء عموم المديريات بعقد لقاءات غدا الخميس، بمدراء فروع المكاتب التنفيذية والأحزاب والمكونات السياسية في مديرياتهم، للتحشيد والمشاركة الفاعلة في الحفل الكرنفالي بمناسبة الذكرى الـ 58 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، وذلك يوم السبت أمام مقر السلطة المحلية في شارع جمال.

