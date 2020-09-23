"المشتركة" ترصد 51 خرقا للمليشيا في الحديدة خلال 8 ساعات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي، اليوم الأربعاء، 51 خرقاً ارتكبته مليشيا الحوثي، بحق قرار وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، في انتهاكات جديدة للهدنة المدعومة من الأمم المتحدة.

وسجلت انتهاكات المليشيا في أقل من 8 ساعات وقد استخدمت المليشيات الحوثية سلاح المدفعية الثقيلة، وفق بلاغ للقوات المشتركة. Advertisements خروقات مليشيا الحوثي تركزت في 6 مناطق أبرزها التحيتا والجبلية والفازة وحيس وبيت الفقيه والطور. ووفق القوات المشتركة فقد عرض القصف الحوثي المكثف والذي وصف بالعنيف الأحياء السكنية والقرى والمزارع لخسائر مادية كبيرة. وتصاعدت وتيرة خروقات ميليشيات الحوثى الانقلابية للهدنة الأممية فى عدد من مناطق محافظة الحديدة، حيث كثفت تحركاتها العسكرية وهجومها على القوات المشتركة

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