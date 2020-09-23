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تقدم كبير لقوات الجيش في صرواح غربي مأرب

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

تقدم كبير لقوات الجيش في صرواح غربي مأرب

الخليج 365 ـ متابعات

تمكنت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020م، من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية بالتزامن مع غارات لمقاتلات التحالف العربي، في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

 

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وأكد قائد اللواء 312 العميد الركن عبده الحبيشي، أن أبطال الجيش تمكنوا صباح اليوم من استعادة وتحرير تبتي "الشائف والمهتدي" الاستراتيجيتين، بعد معارك ضارية وعنيفة، خاضها الأبطال ضد مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

 

وقال الحبيشي، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، إن مليشيا الحوثي منيت بخسائر كبيرة وفادحة، في المعدات والأرواح، سواء بنيران مدفعية أبطال الجيش أو بضربات طيران التحالف العربي.

 

وأشار قائد اللواء 312 إلى أن العشرات من عناصر المليشيات وقعوا بين أسير وقتيل وجريح، بالإضافة إلى استعادة مدرعة عسكرية، وأطقم قتالية

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