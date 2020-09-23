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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملك سلمان: المملكة لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية.
وأضاف، في كلمة المملكة أمام أعمال الدورة " 75 " لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.
وقال إن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي
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