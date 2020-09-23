شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جمالها كا لو أنها حورية من الجنة إبنة الفنانة "أصالة نصري" تنفصل عن خطيبها بعد أن تقدم لها أمير خليجي ودفع مهرها مليون دولار مع سيارة فخمة والمفاجأه لن تصدقوا من هذا الأمير...شاهد. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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-----------------------�نفصلت ​شام الذهبي​، إبنه الفنانة السورية أصالة عن خطيبها الدكتور المصري معتز نصر، وقد انتشر الخبر بعد ان كشف مصفف الشعر والفنان جو رعد ذلك في لقاء صحفي مشيرا الى أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال تواجده معها في كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستسلم" في لبنان.

ومعروف ان جو هو المصفف الاقرب الى قلب أصالة ويتعاون معها في معظم إطلالاتها لكن تصريحه تم تأكيده عبر ملاحظة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن شام حذفت كل صورها مع خطيبها بعد مرور شهرين فقط على خطوبتهما.

كما تداول ناشطون ان سبب الإنفصال أن امير سعودي تقدم لها، وقد نفى الدكتور معتز نصر هذه الأخبار الشائعه وقال لا يوجد لها اساس من الصحة.