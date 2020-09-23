شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضائح بنات الفنان "عمرو دياب " تشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. استعراض مؤخرات وإيحاءات جنسية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت ابنتا الفنان المصري عمرو دياب ، غضب جمهور والدهما بالصورة الجريئة التي نشرتها الابنة الأكبر كنزي.

وظهرت كنزي وشقيقتها جنا في الصورة التي رصدتها “وطن” وهما تجلسان في أحد المقاهي بملابس جريئة، واستعرضت جنامؤخرتها بشكل فاضح بفستان أحمر ضيق، بينما ارتدت الأخرى القليل من القماش الذي ستر مواضع العفة فقط في جسدها.

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وما استفز الجمهور أكثر، هو الحركة التي قامت بها جنا في الصورة وهي تُخرج لسانها بطريقة غير لائقة، ومما جاء في التعليقات: “اذا كان الاب بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقصُ”.

وكتبت أخرى: “أنا مستغربة إنه شلون عمرو دياب مافي غيره على بناته استغفر الله”.

وعلق آخر على حركة جنا غير اللائقة بلسانها قائلاً: “تصدقي يابت نفسي اديكي ع وش امك قلم خليكي تدخلي ام لسانك”.

ودائماً ماتثير بنات عمرو دياب الجدل بتصرفاتهم الجريئة، والتي كان آخرها حين نشرت كنزي صورة خادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية على “انستجرام”. وظهرت خلالها وهي تقوم بعمل حركة بذيئة تدل على إيحاءات جنسية، بيديها.

ثم نشرت صورة أخرى مع سيدة شقراء، وأيضاً قامت بحركة إيحائية بذيئة. جعل الجمهور يُشكك في ميولها الجنسية وأنها شاذة تميل إلى الفتيات، قبل أن تحذفها لاحقاً.

وأثار تصرف كنزي حينها غضب المُتابعين وبالأخص جمهور والدها. الذي رأى أنها تسيء إليه.