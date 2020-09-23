قُتل طفل، اليوم الثلاثاء، شنقًا في مدينة القطن بمحافظة حضرموت، "شرقي اليمن".
وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن الطفل "صالح عامر الفضلي البالغ من العمر 15 عام، قتل شنقاً في مديرية القطن".
وبحسب المصدر، "فأن مجموعة من الجناة، قاموا بتنفيذ الحادثة، مؤكداً أنهم من أبناء القبيلة "الفضلي"، في منطقة حذية بمدينة القطن".
ولم يوضح المصدر، سبب ذلك، حتى كتابة الخبر الآن .
وأمس حاول مجهولون، في ساحل حضرموت، اغتيال قيادي عسكري، لكن المحاولة باءت بالفشل.
كانت هذه تفاصيل خبر لأسباب مجهولة... مقتل طفل شنقًا على يد أقربائه في "حضرموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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