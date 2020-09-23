الأمم المتحدة تحذر من توقف 30 برنامجاً إنسانياً في اليمن مع نقص التمويل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقليص وإغلاق 15 من أصل 41 برنامجًا إنسانيًا رئيسيًا للأمم المتحدة في اليمن، التي تتعرض لأضرار شديدة، ويبقى 30 برنامجا إنسانيا آخر عرضة لنفس المصير في الأسابيع المقبلة ما لم يتم تلقي تمويل إضافي.



وذكرت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إن "الأوضاع أصبحت مستحيلة، فهذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.. ليس لدينا الموارد التي نحتاجها لإنقاذ الأشخاص الذين يعانون وسيفقدون حياتهم إذا لم نمد لهم يد العون."

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وفي بيان صادر عنه أشارت غراندي إلى "أن عواقب نقص التمويل فورية وهائلة ومدمرة، وتوجب على كل شخص يعمل في المجال الإنساني تقريبًا أن يُخبر أسرةً جائعةً أو شخصًا مريضًا بأنه لم يعد بالإمكان مساعدتهم لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاج إليه لذلك."

ووفق البيان فقد "اُضطرّت الوكالات خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى تقليل توزيع المواد الغذائية وقطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي، ووقف الخدمات المتخصصة لمئات الآلاف من النساء والفتيات المصابات بصدمات نفسية واللاتي يعانين من ضعف شديد".

وتابعت"غراندي" "نعاني من تقصير كبير هذا العام، وبعيدين جدا عما نحتاج إليه وإلى حدّ كبير"، مضيفة أنه "لم يتم تلقي سوى مليار دولار أمريكي من أصل 3.2 مليار دولار أمريكي مطلوبة هذا العام".

وأضافت "يمكننا التغلب على هذه الأزمة إذا ساهم الجميع في الأمر، فلكل جهة دورها الذي عليها أن تقوم به